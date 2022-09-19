За неделю в Курской области произошло 33 пожара

Горели две легковые машины, один грузовик и квадроцикл Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За минувшую неделю в Курской области произошло 33 пожара. В региональном ГУ МЧС сообщают, всего с 12 по 18 сентября спасатели выезжали по тревоге 115 раз.

Так, в результате возгорания в кирпичной времянке в поселке Медвенка погиб 40-летний мужчина. Причины и ущерб выясняют.

Двух человек спасли во время пожара жилом доме в Суджанском районе. ЧП произошло 13 сентября. Мужчина и женщина получили ожоги дыхательных путей, их передали в руки медикам.

17 сентября пожарные тушили возгорание в одной из квартир жилого пятиэтажного здания, расположенного на улице Сумской в Курске. Удалось спасти пять человек.

За минувшую неделю также горели две легковые машины, один грузовик и квадроцикл.

Порядка 30 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП. 18 сентября в областном центре на улице Дзержинского столкнулись два автомобиля. Одного человека зажало в искаженной машине, его удалось спасти.

Главное управление просит курян соблюдать правила безопасности, как в быту, так и в общественных местах. Обо всех происшествиях сообщайте в службу спасения по телефонам «101» и «112».