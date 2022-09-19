После урагана в Курске без света остаются жители двух улиц

В Курске продолжают устранять последствия урагана
Фото: Светлана ВОЛКОВА
18 сентября на Курск обрушился ураган. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС в основном удар стихии пришелся на Сеймский округ.
Ветер сломал 33 дерева, из них более 20 — повалены в парках и скверах, 12 деревьев аварийными бригадами уже убрано.
Поступило 21 обращение о поврежденных ураганом транспорта. Зафиксировано восемь сообщений о поврежденных крышах домов.
В результате падения деревьев без электричества частично остались жители улицы Присеймская и 4-й Промышленный переулок.
Для устранения последствий стихии сформирован оперативный штаб, работают аварийные бригады, сказали в мэрии.