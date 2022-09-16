Глава Курской области Старовойт пообещал поддержку волейбольному клубу «ЮЗГУ-Атом»

Роман Старовойт пристально следит за успехами курских волейболисток. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с игроками и тренерским штабом женского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом».

- Вы неплохой темп набрали, - отметил Роман Владимирович. - Мы внимательно следим за вашими успехами. Со своей стороны готов оказывать поддержку клубу в дальнейшем не только финансовую, но и организационную по площадкам. У нас серьёзная работа проводится на базе «Сейм». Вы там были и могли убедиться, что за лето многое в спортивно-тренировочном центре изменилось.

«ЮЗГУ-Атом» начал сезон в обновленном составе. Команду пополнили либеро Анна Черницова, центральная блокирующая Полина Сыркина, доигровщики Светлана Ерлыкова, Евгения Щеглова и Ирина Артюхина.

- Состав обновился за счёт молодых волейболисток, - пояснил главный тренер волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» Юрий Токарев. - Это перспективные игроки, которые будут в дальнейшем расти и играть на высоком уровне. Надеемся, что в этом году выступим достойно, потому что костяк сохранился. Сплав тех, кто давно в команде и новичков уже даёт результат.

Новый сезон стартовал с предварительного этапа Кубка России. Курская команда, заняв четвертое место в своей группе, впервые в истории вошла в число 12-ти участников полуфинала.

22 сентября начнется первый тур сезона-2022-23 в высшей лиге «А». «ЮЗГУ-Атом» проведет стартовые матчи в Череповце. В Курске встречи состоятся 15 и 16 октября.