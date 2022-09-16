В Северном микрорайоне Курска начался новый этап строительства дороги

Длина объекта – 1,3 километра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в Северном микрорайоне продолжают строительство дороги, которая соединит микрорайон и северный подъезд к Курску.

В региональном комитете транспорта и дорог сообщают, что дорожники приступили к новому этапу работ. Сейчас они укладывают асфальтобетонное покрытие со стороны трассы на участке примыкания площадью около 2,7 тысяч квадратных метров. Всего здесь уложат три слоя асфальта. Нижний – десять сантиметров, выравнивающий - восемь, верхний - пять.

Также на участке установят барьерные ограждения, прикромочные лотки и новые знаки, также нанесут разметку.

Работы выполняют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Длина объекта – 1,3 километра, ширина проезжей части – семь метров.