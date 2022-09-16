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Политика16 сентября 2022 9:45

Роман Старовойт наградил Александра Руцкого Орденом Почета Курской области

Бывшему губернатору 16 сентября исполнилось 75 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
Указ о награждении губернатор подписал 15 сентября

Указ о награждении губернатор подписал 15 сентября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 16 сентября, бывшему губернатору Курской области Александру Руцкому исполнилось 75 лет. Александр Владимирович возглавлял регион с 1996 по 2000 годы.

К поздравлениям присоединился и нынешний губернатор Роман Старовойт.

- Александра Владимировича по праву считают опытным государственным лидером, обладающим твердой политической волей и способным принимать смелые решения, даже в самых непростых ситуациях. Он внес серьезный вклад в развитие Курской области, создав условия для поступательного роста экономики в то сложное время, - написал у себя в соцсетях глава региона.

Роман Старовойт добавил, что Александр Владимирович достоин высшей награды региона — Ордена Почета Курской области. Указ о награждении губернатор подписал 15 сентября.