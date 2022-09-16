Роман Старовойт наградил Александра Руцкого Орденом Почета Курской области

Указ о награждении губернатор подписал 15 сентября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 16 сентября, бывшему губернатору Курской области Александру Руцкому исполнилось 75 лет. Александр Владимирович возглавлял регион с 1996 по 2000 годы.

К поздравлениям присоединился и нынешний губернатор Роман Старовойт.

- Александра Владимировича по праву считают опытным государственным лидером, обладающим твердой политической волей и способным принимать смелые решения, даже в самых непростых ситуациях. Он внес серьезный вклад в развитие Курской области, создав условия для поступательного роста экономики в то сложное время, - написал у себя в соцсетях глава региона.

Роман Старовойт добавил, что Александр Владимирович достоин высшей награды региона — Ордена Почета Курской области. Указ о награждении губернатор подписал 15 сентября.