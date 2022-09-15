В 2022 году в Курской области произошло 36 пожаров в гаражах

Очередной пожар в гараже произошел 15 сентября Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

С начала года в Курской области произошло 36 пожаров в гаражах. В региональном ГУ МЧС рассказывают, что самые распространенные причины возгораний – огневые работы внутри гаража, самодельные отопительные приборы, а также короткое замыкание проводки в автомобиле.

Помимо серьезного материального ущерба такие пожары представляют большую угрозу для людей.

Так, 15 сентября в 14:26 на улице 3-й Планерный переулок в Курске сгорел гараж и автомобиль, который был внутри.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники электросетей и медики скорой помощи. Возгорание тушили 18 человек и шесть единиц техники.

В результате пожара огонь полностью уничтожил кирпичный гараж размером 18 квадратных метров, а также автомобиль «LADA Niva».

Не обошлось без пострадавших – ожоги различной степени тяжести получил 57-летний мужчина.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».