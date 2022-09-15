В Курске строительство детской ОКБ на Плевицкой закончат в 2024 году

Строители уже забили контрольные сваи Фото: Архив "КП"

В Курске на проспекте Плевицкой продолжают строительство детской областной клинической больницы. Как сообщают в областной администрации, строители уже закончили земляные работы, забили контрольные сваи.

В здании также меняют функционал помещений – из-за санкций обновят перечень медицинского оборудования, а от этого зависит и планировка.

Закончить строительство больницы планируют в 2024 году. На все работы предусмотрено 8,4 миллиарда рублей, из них 6,9 миллиарда – средства федерального бюджета.

Также в поселке Прямицыно продолжают строить детский сад, который рассчитан на 60 детей в возрасте от полутора до трех лет. Сейчас на объекте монтируют кровлю, электропроводку, лестницы, систему отопления. Уже смонтировали окна, провели стяжку полов, установили котельную. Готовность объекта, по оценке специалистов, – 40%. Закончить работы планируют до конца года.