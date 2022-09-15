В Курске пенсионерка хотела снять с себя проклятье, но стала жертвой мошенников

Мошенниц ищут Фото: Архив "КП"

68-летняя курянка стала жертвой мошенников. Инцидент произошел 13 сентября на улице Хрущева в Курске. Как рассказывают в региональном УМВД, к пенсионерке на улице подошли две женщины и спросили у нее дорогу. Затем незнакомки заговорили о проклятии. Одна из них выдавала себя за гадалку, способную снимать порчу. Другая – подтверждала ее слова и помогала затуманить сознание жертвы.

Пенсионерке предложили снять проклятие при помощи денег и ценностей. Для магического ритуала женщина решила отдать сбережения сына – мужчина долго копил на автомобиль и хранил наличные дома. В итоге курянка забрала из его квартиры один миллион шестьсот тысяч рублей, крупную сумму в иностранной валюте и золотые украшения. Все это она положила в пакет и передала мошенникам.

Магический ритуал провели прямо на лавочке у подъезда многоэтажки. Мошенницы незаметно подменили содержимое пакета бумажными буклетами, вернули его пенсионерке, а затем ушли. Спустя несколько часов женщина открыла пакет и поняла, что ее обокрали.

Возбуждено уголовное дело. Мошенниц ищут.

- Благодаря записям с камер наблюдения в распоряжении оперативников оказались приметы преступниц. Обе женщины славянской внешности. Одна на вид около 45-50 лет, высокого роста и плотного телосложения с темными волосами. Вторая чуть старше около 50-55 лет, среднего телосложения, рост 155-160 сантиметров, одета в серую вязаную кофту. Все кто обладает информацией о личности и местонахождении подозреваемых могут передать сведения в любой отдел полиции лично или по телефонам 112 или 02, - сообщают в УМВД.