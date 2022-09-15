В Щиграх Курской области отремонтировали пять центральных улиц

Отремонтировали улицы, которые находятся рядом с социально значимыми объектами
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Щиграх Курской области закончили ремонтировать пять центральных улиц. Об этом рассказали в областной администрации. Работы делали по региональной программе ремонта автомобильных дорог в малых городах и районных центрах Курской области.
Отремонтировали улицы, которые находятся рядом с социально значимыми объектами. Так, на улице Комсомольской находятся городской парк и детская библиотека, на Большевиков – городская администрация, краеведческий музей и ЗАГС, на улице Пушкина – школа.
Общая протяженность отремонтированных участков составляет более двух километров. Кроме дорожного покрытия, здесь провели устройство бортового камня и отремонтировали тротуары.