Под Курском сгорел гараж с автомобилем

Причина пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 сентября в 18:18. В селе Мартыновка Суджанского района горел гараж.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

По прибытии огнеборцы сразу стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 18:28, справиться с огнем удалось в 18:50. Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники.

- В результате пожара сгорел деревянный гараж размерами 8х6 метров и автомобиль Опель Астра. Без пострадавших. Ущерб и причина пожара устанавливаются, - сказали в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».