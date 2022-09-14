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Общество14 сентября 2022 13:38

В Курске начали ремонтировать надземный переход на улице Дзержинского

Работы планируют закончить до конца октября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Стоимость всех работ - более 23 миллионов рублей

Стоимость всех работ - более 23 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

Курск продолжают благоустраивать. Теперь ремонтные работы начались в надземном переходе на улице Дзержинского.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, стоимость всех работ составит более 23 миллионов рублей.

В ходе ремонта в переходе заменят покрытие из поликарбоната, установят пандус для маломобильных граждан и вентилятор внутри, а также покрасят и выполнят облицовку объекта. Помимо этого, здесь появятся новые современные светильники и пожарная сигнализация.

Сейчас рабочие убирают рекламные вывески, которые пока находятся в переходе.

Закончить весь ремонт планируют до конца октября этого года.