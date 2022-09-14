В Курске начали ремонтировать надземный переход на улице Дзержинского

Стоимость всех работ - более 23 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Курск продолжают благоустраивать. Теперь ремонтные работы начались в надземном переходе на улице Дзержинского.

Как рассказали в комитете дорожного хозяйства, стоимость всех работ составит более 23 миллионов рублей.

В ходе ремонта в переходе заменят покрытие из поликарбоната, установят пандус для маломобильных граждан и вентилятор внутри, а также покрасят и выполнят облицовку объекта. Помимо этого, здесь появятся новые современные светильники и пожарная сигнализация.

Сейчас рабочие убирают рекламные вывески, которые пока находятся в переходе.

Закончить весь ремонт планируют до конца октября этого года.