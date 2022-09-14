В Курской области произошел пожар в частном доме

В результате пожара сгорел диван Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 14 сентября в 09:00. В Щиграх Курской области горел жилой дом.

На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей.

Прибыв на место пожара, огнеборцы незамедлительно приступили к боевому развертыванию. Загорание было локализовано в 09:08, справиться с огнем удалось в 09:10. Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, что в результате возгорания в комнате жилого кирпичного дома сгорел диван на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».