Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 13:43

Врач из Курска перевела мошенникам более одного миллиона рублей

Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности банка
Кристина ГОРБАТЕНКО
Девушке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит

Девушке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 28-летней медработнице из Курска позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Девушке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Мошенники предложили свою помощь. Так, девушка передала им свои секретные банковские данные, а также пароли, которые приходили на ее телефон.

В итоге мошенники похитили с карты доктора все деньги – сумма ущерба составила один миллион 100 тысяч рублей. Когда девушка поняла, что у нее украли сбережения, она обратилась в полицию.

Возбужденного уголовное дело. Мошенников ищут.