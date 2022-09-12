Врач из Курска перевела мошенникам более одного миллиона рублей

Девушке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 28-летней медработнице из Курска позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Девушке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Мошенники предложили свою помощь. Так, девушка передала им свои секретные банковские данные, а также пароли, которые приходили на ее телефон.

В итоге мошенники похитили с карты доктора все деньги – сумма ущерба составила один миллион 100 тысяч рублей. Когда девушка поняла, что у нее украли сбережения, она обратилась в полицию.

Возбужденного уголовное дело. Мошенников ищут.