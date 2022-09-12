12 сентября в Курске стартовал дополнительный этап сдачи ОГЭ

Всего на экзамены в дополнительный период заявлено 63 школьника Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 сентября, у курских выпускников девятых классов был шанс исправить свой результат ОГЭ по географии и биологии. В городе прошел дополнительный этап сдачи основного государственного экзамена.

Как сообщают в областной администрации, всего на экзамены в дополнительный период заявлено 63 школьника, из них на биологию — десять человек, на географию —17.

На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится три часа, по географии — два часа. Испытания по этим предметам являются экзаменами по выбору.

Добавим, 15 сентября пройдут экзамены по английскому языку, обществознанию, химии и информатике, в которых примут участие 30 курских выпускников.