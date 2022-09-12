В Курской области «КАМАЗ» насмерть сбил мужчину

Пешеход скончался на месте Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, 9 сентября примерно в 20:30 на 52 километре автодороги «Фатеж – Дмитриев», Дмитриевского района, Курской области, водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «КАМАЗ» с прицепом «ОДАЗ», сбил пешехода 1963 года рождения.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего с 9 по 11 сентября в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 10 сентября в Советском районе. По предварительным данным примерно в 16:54 на 124 км автодороги «Курск – Касторное» водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «БМВ 320 I», не справился с управлением и сбил женщину-велосипедиста 1966 года рождения, а затем съехал с дороги.

В результате ДТП женщина-велосипедист скончалась на месте происшествия, пассажир автомобиля 1956 года рождения получил ранения и был доставлен в больницу.