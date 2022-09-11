Курский «ЮЗГУ-Атом» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

"ЮЗГУ-Атом" продолжит борьбу за Кубок России. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Сегодня, 11 сентября, в Туле финишировал предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» встречался с «Минчанкой». Выиграв первую партию (25:22), наши девушки уступили во второй (20:25). Но затем выиграли два сета кряду (25:18, 25:23), обеспечив себе путевку в полуфинал турнира. Это первый подобный успех в истории курского клуба.

Напомним, что днем ранее наши девушки в пяти партиях уступили «Динамо» из Анапы, выдав фантастический первый сет – 36:34 в пользу соперник «атомных». А до этого «ЮЗГУ-Атом» проиграл краснодарскому «Динамо» (2:3), одолел «Липецк» (1:3) и капитулировал перед местной «Тулицей» (0:3).

По сумме пяти матчей в полуфинал турнира пробились четыре из шести участников тульского этапа. Это «Тулица» (15 очков), «Минчанка», краснодарское «Динамо» и наш «ЮЗГУ-Атом» (по восемь). За бортом второго раунда остались «Липецк» (четыре) и «Динамо» из Анапы (два).