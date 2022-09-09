Под Курском нашли два артснаряда и семь мин

ВОП нашли в Горшеченском и Тимском районах Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что найдены ВОП времен Великой Отечественной войны поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 сентября. Опасные предметы обнаружили вблизи поселка Горшечное, Горшеченского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

- Обнаружена противотанковая мина ТМ-35, два артиллерийских снаряда 75 мм, пять минометных мин 50 мм, – сообщили в региональном ГУ МЧС.

Помимо этого, еще одну минометную мину 81 мм нашли вблизи деревни Барковка, Тимского района.

Все ВОП были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».