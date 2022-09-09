В Курске 10 сентября перекроют движение на Красной площади

Движение будет перекрыто с 13:00 до 21:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

10 сентября в Курске пройдет фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Для курян выступят рок-группа «СерьГа» и Сергей Галанин, а также поэт Иван Куприянов и хореограф Ильшат Шабаев. Помимо этого, будет показано шоу «Сильнейшая нация мира», где российские силачи продемонстрируют различные виды единоборств и военно-прикладные дисциплины.

Мероприятие пройдет на Красной площади. Начало – в 15:00.

Во время проведения фестиваля временно перекроют движение на Красной площади с 13:00 до 21:00.

Автобусы большой вместимости пойдут по улицам Урицкого, Радищева, Московской площади, Карла Маркса, Ленина, Садовой, Радищева.

Автобусы малого класса будут объезжать Красную площадь по улицам Урицкого, Радищева, Московской площади, Карла Маркса, Ленина, Золотая, Радищева.