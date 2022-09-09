На территории Курской области пройдут 74 избирательные кампании Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 9 сентября, в Курской области начались выборы. Голосование продлится в течение трех дней – до 11 сентября. Отдать свой голос на избирательных участках можно с 8:00 до 20:00. Дистанционно голосовать можно круглосуточно.

Всего на территории Курской области пройдут 74 избирательные кампании. Жителям региона предстоит выбрать, в том числе, депутатов Курского городского собрания, Железногорской и Щигровской городских дум, Представительного Собрания Касторенского района, депутатов Представительного Собрания и главу Льговского района.

Свой голос уже отдал глава региона Роман Старовойт. Он проголосовал дистанционно, о чем сообщил у себя в соцсетях.

- Как житель Курска принял участие в выборе депутатов нового состава Курского городского собрания. Отдал свой голос дистанционно. На мой взгляд, это максимально удобно и быстро, - сказал губернатор. – Считаю, что нельзя оставаться в стороне. За эти три дня мы выбираем людей, от которых зависит будущее нашего областного центра. Уверен, среди них есть достойные кандидаты в Курское Горсобрание, искренне желающие стабильного развития городу и региону, и готовые приложить к этому максимум знаний и усилий.