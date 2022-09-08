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Общество8 сентября 2022 13:57

Курская область закупит системы мониторинга уровня глюкозы в крови для детей с сахарным диабетом

На эти цели выделено более десяти миллионов рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Начать выдачу систем мониторинга планируют в октябре

Начать выдачу систем мониторинга планируют в октябре

Фото: Архив "КП"

У себя в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт поделился, что к нему часто обращались родители детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, с просьбой о закупке систем мониторинга уровня глюкозы в крови у больных малышей.

И вот, глава региона сообщил, что специально на эти цели из регионального бюджета выделено 10,4 миллионов рублей.

- Детям с таким заболеванием нужно несколько раз в день проверять уровень глюкозы. Без флеш-мониторинга приходится делать прокол пальца. Хорошо понимаю, как необходимы эти системы. Ведь прибор круглосуточно отслеживает показатель уровня глюкозы и сообщает о его критическом снижении или повышении, - сказал губернатор.

Обеспечивать медицинскими системами будут пациентов с нестабильным течением заболевания по решению врачебной комиссии детской областной больницы. Начать выдачу систем мониторинга планируют в октябре.