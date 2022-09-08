Курские школьники стали победителями Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»

Форум прошел 4-8 сентября в Ярославле Фото: Архив "КП"

С 4 по 8 сентября в Ярославле прошел десятый Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Участие в нем приняли более 400 школьников 9-11 классов и 100 педагогов из 85 регионов России. Это авторы социально значимых проектов и кураторы проектной деятельности в образовательных учреждениях.

- Ребята встречались с экспертами, получали новые знания и проходили тренинги. Кроме того, они представили свои проекты институтам, которые поддерживают инициативы школьников и предоставляют гранты, - рассказали в областной администрации.

В форуме приняли участие и наши земляки. Так, трое школьников из Курска заняли первое место в составе команды по направлению «Путешествие и туризм». Ими стали: Артем Поздняков (школа № 51), Татьяна Щурова (школа № 38) и Аксиния Цветкова (вечерняя школа № 9).