С 12 по 16 сентября в Курске отключат свет на 23 улицах

Причина - плановые работы в электрических сетях Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На следующей неделе в Курске будут проводить плановые работы в электрических сетях. Из-за этого временно отключат электричество на 23 улицах в трех округах города.

Так, с12 по 16 сентября с 13-30 до 16-30 без света останутся дома в Сеймском округе:

улица Моковская, 4-20А,

улица Заводская, 4-6,

улица Сумская, 7-11В,

улица Ольшанского, 12.

С 12 по 16 сентября с 09-00 до 16-30:

улица Менделеева, 35-47,

улица Юности, 26-36,

3-й Промышленный переулок, 6.

С 12 по 16 сентября с 09-00 до 16-30:

1-6-е Вольные переулки,

улица Яблоневая,

улица Тихая,

улица Монастырская Балка

улица Сумская, 57-93.

Телефон для справок: 37-31-28.

В Центральном округе отключения будут проводиться с 12 по 15 сентября с 09-00 до 16-00:

улица Фестивальная,

улица Смородиновая.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе свет отключат 14 сентября с 13-30 до 16-00:

улица Цюрупы 18-88, 17-91,

улица Пушкинская 26-50, 23-43,

улица Калинина 28-46, 27-43,

улица Путейская 2-14, 1-15,

улица Орджоникидзе 4-16, 3-19.

Телефон для справок: 26-32-10.