С 12 по 16 сентября в Курске отключат свет на 23 улицах

Причина - плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
На следующей неделе в Курске будут проводить плановые работы в электрических сетях. Из-за этого временно отключат электричество на 23 улицах в трех округах города.
Так, с12 по 16 сентября с 13-30 до 16-30 без света останутся дома в Сеймском округе:
улица Моковская, 4-20А,
улица Заводская, 4-6,
улица Сумская, 7-11В,
улица Ольшанского, 12.
С 12 по 16 сентября с 09-00 до 16-30:
улица Менделеева, 35-47,
улица Юности, 26-36,
3-й Промышленный переулок, 6.
С 12 по 16 сентября с 09-00 до 16-30:
1-6-е Вольные переулки,
улица Яблоневая,
улица Тихая,
улица Монастырская Балка
улица Сумская, 57-93.
Телефон для справок: 37-31-28.
В Центральном округе отключения будут проводиться с 12 по 15 сентября с 09-00 до 16-00:
улица Фестивальная,
улица Смородиновая.
Телефон для справок: 32-40-89.
В Железнодорожном округе свет отключат 14 сентября с 13-30 до 16-00:
улица Цюрупы 18-88, 17-91,
улица Пушкинская 26-50, 23-43,
улица Калинина 28-46, 27-43,
улица Путейская 2-14, 1-15,
улица Орджоникидзе 4-16, 3-19.
Телефон для справок: 26-32-10.