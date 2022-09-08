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Общество8 сентября 2022 11:28

В Курске на пересечении улиц Радищева и Почтовой провалился асфальт

На участке проходят ремонтные работы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Устанавливаются причины произошедшего

Устанавливаются причины произошедшего

Фото: материалы пресс-служб

В Курске на автодороге, расположенной на пересечении улиц Радищева и Почтовой, провалился асфальт. Об этом рассказали в городской администрации.

- В процессе эксплуатации тепловых сетей в районе тепловой камеры на пересечении улиц Радищева и Почтовой была обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения, в том числе пассажирского транспорта — троллейбусов, - пояснили в инспекции ЖКХ.

Сейчас на участке проводят ремонтные работы. Устанавливаются причины произошедшего, для устранения просадки и восстановления асфальтобетонного покрытия.