В Курске на пересечении улиц Радищева и Почтовой провалился асфальт

Устанавливаются причины произошедшего Фото: материалы пресс-служб

В Курске на автодороге, расположенной на пересечении улиц Радищева и Почтовой, провалился асфальт. Об этом рассказали в городской администрации.

- В процессе эксплуатации тепловых сетей в районе тепловой камеры на пересечении улиц Радищева и Почтовой была обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения, в том числе пассажирского транспорта — троллейбусов, - пояснили в инспекции ЖКХ.

Сейчас на участке проводят ремонтные работы. Устанавливаются причины произошедшего, для устранения просадки и восстановления асфальтобетонного покрытия.