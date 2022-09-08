Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 8:46

В Курской области пьяная женщина зарезала своего знакомого

Мужчина скончался в больнице
Кристина ГОРБАТЕНКО
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Фото: Архив "КП"

Железногорский межрайонный следственный отдел СК РФ по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летней женщины, обвиняемой в убийстве.

Как рассказывают в региональном СУ СК, днем 21 июля 2022 года пьяная женщина была в квартире дома, расположенного на улице Лени Голенькова в Железногорске. Там у нее из-за личной неприязни произошла ссора со знакомым мужчиной. В ходе конфликта она ударила знакомого ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

- Следователю удалось в кратчайшие сроки получить все необходимые доказательства, направленные на установление вины обвиняемой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК.