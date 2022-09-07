Курское «Динамо-Фарм» сенсационно уступило «Казаночке»

Действующие чемпионки Суперлиги 1 курянки уступили бронзовым призеркам минувшего сезона. Фото со страницы БК "Казаночка" в VK.

Сегодня, 7 сентября, курское «Динамо-Фарм» встречалось в Иванове с «Казаночкой» в рамках баскетбольного турнира памяти тренера Кирилла Литвинова.

Казалось, подопечным Андрея Рузанова не составит труда выйти в финал, но произошла сенсация. Курянки выиграли первую четверть (15:10), и даже поражение во втором отрезке (15:19) не отразилось на ходе матча. После трех четвертей динамовки вели 44:39, но в итоге умудрились растранжирить солидный перевес, учитывая уровень соперника. «Казаночка» выиграла заключительный отрезок с 2-кратным перевесом (16:8), и добилась итогового успеха над действующим победителем Суперлиги 1 – 55:52. Самыми результативными в составе курского клуба стали Ксения Нестерова (11 очков), Дарья Гончарова (семь) и Алена Хохлова (шесть).

Теперь завтра, 8 сентября, «Динамо-Фарм» сразится за бронзу с дублем столичного клуба МБА. А в финале «Казаночка» сыграет с ногинским «Спартаком». Напомним, что на групповом этапе курянки одолели екатеринбургский «УГМК-Юниор» (66:63) и как раз ногинский клуб (68:55).