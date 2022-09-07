В ДТП под Курском пострадали три человека

Полиция выясняет обстоятельства происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла 6 сентября примерно в 11:10 на 11 километре автодороги «Курск – Поныри». Как рассказывают в региональном УГИБДД, автомобиль «Лада Калина», под управлением водителя 1956 года рождения, столкнулся с встречным автомобилем «Мерседес-Бенц С 200», за рулем которого был водитель 1965 года рождения. После столкновения «Мерседес-Бенц С 200» съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель и две женщины-пассажиры автомобиля «Мерседес-Бенц С 200», 1964 года рождения и 2001 года рождения, получили ранения и были доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка