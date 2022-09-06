Двое курян стали жертвами мошенников в социальных сетях

Полицейские просят курян быть более бдительными Фото: Архив "КП"

Двум курянам в социальных сетях пришли сообщения от их знакомых с просьбой одолжить деньги. На дополнительные вопросы поступали короткие ответы, однако это не вызвало никаких подозрений и они перевели нужную сумму.

Так, женщина отправила своей знакомой 28 тысяч рублей, а мужчина перевел товарищу 16 тысяч рублей.

Спустя несколько минут они увидели объявление, что страницы их друзей взломали, а деньги просили мошенники.

- Избежать таких преступлений просто – необходимо по телефону связаться с друзьями и наверняка узнать, нуждаются ли они в помощи. Если выяснится, что страницу взломали, обратитесь к администраторам социальной сети. А также сразу измените пароли социальных сетей, электронного почтового ящика, - информируют в региональном УМВД.