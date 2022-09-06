В Курской области от коронавируса умер 82-летний мужчина

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная ковид Фото: Архив "КП"

В Курской области продолжает расти число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 6 сентября, в регионе ковид заразились еще 497 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 129 120 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 304 человека, на ИВЛ – 10 (0 – инвазивная, 10 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2505 человек. К сожалению, не обошлось без летальных исходов и за минувшие сутки – скончался 82-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.