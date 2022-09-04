Еще у 467 жителей Курской области выявили коронавирус

У 467 жителей Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье, 4 сентября. Всего в области зарегистрировано 128 138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 316 человек, на ИВЛ – десять ( семь – инвазивная, три – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2 504 пациентов. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали.