Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 сентября 2022 9:03

Еще у 467 жителей Курской области выявили коронавирус

За сутки никто из пациентов не умер
Анна ГРЕБЕНКИНА

У 467 жителей Курской области выявили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье, 4 сентября. Всего в области зарегистрировано 128 138 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 316 человек, на ИВЛ – десять ( семь – инвазивная, три – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2 504 пациентов. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировали.