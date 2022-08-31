В Курске перезахоронили останки погибших в годы Великой Отечественной войны

В регионе хранят память о минувшей войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Поисковая экспедиция «Без срока давности» продолжает работу на территории Знаменской рощи Курска. Раскопки вели отряды Курской и Астраханской областей. За 11 дней подняты останки 123 мирных жителей, в том числе женщин и детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. На некоторых обнаружены следы пыток, сообщает администрация региона.

В Курске прошла церемония перезахоронения. В честь воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы.

В прошлом году на территории Знаменской рощи в ходе «Вахты памяти» подняты останки еще 29 взрослых и детей. Возбуждено уголовное дело по факту геноцида мирного населения.

С начала 2022 года в Курской и Орловской областях отряды центра «Поиск» обнаружили останки 212 советских солдат и мирных жителей, установлены имена восьми человек.