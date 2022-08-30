В Курске разыскивают вандалов, которые сломали деревья на проспекте Клыкова

Хулиганам может грозить наказание по закону Фото: Светлана ВОЛКОВА

На проспекте Клыкова в Курске сломали восемь рябин.

Как отметили в комитете городского хозяйства, деревцам от пяти до семи лет. Они прижились и скоро бы давали тень и прохладу на этом участке дороги всем прохожим.

Вот так, одним махом нанесен ущерб озеленению города и внешнему виду тротуара.

Сотрудники комитета городского хозяйства убедительно просят всех, кто стал свидетелем этого происшествия, сообщить по номеру по телефону 740-248.