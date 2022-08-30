В Курске на улице избили инвалида

Инцидент дошел до центрального аппарата Фото: Светлана ВОЛКОВА

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины-инвалида в Курской области, соообщает ведомство.

- Следственные органы СУ СК России по Курской области проверяют информацию из СМИ об избиении в Курске двух мужчин, один из которых инвалид второй группы. Сообщается, что в результате конфликта на улице с группой неизвестных мужчин потерпевшим был причинен вред здоровью, - пояснили в СК РФ.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Курской области Гусеву доложить об обстоятельствах произошедшего.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.