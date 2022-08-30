В Курске прошла проверка школ

Работы завершат до 1 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проходит проверка школ. Территорию перед курской школой «Ступени» благоустроит «Квадра», которая проводила там работы, сказали в мэрии Курска.

Спил сухих деревьев требуется и на территории школы № 32 имени преподобного Серафима Саровского. Управляющая компания приведет в порядок изрисованную пристройку дома по улице Кати Зеленко, 7 на въезде в школу.

Школа № 34 имени Бочарова определяет подрядчика на замену ограждения и обустройство новой беговой дорожки в рамках «Народного бюджета». Здесь также требуется спил ряда сухих деревьев.

Перед школой № 10 имени Зеленко сделали парковку, спилили аварийные деревья и провели ямочный ремонт. К 1 сентября перед учебным заведением разобьют две клумбы с розами.

Территория школы № 8 имени Рокоссовского содержится в ненадлежащем состоянии. Здесь нужно демонтировать гараж и другие постройки, сделать ограждение и привести в порядок стадион и детскую площадку. Перед школой нужны «лежачий полицейский» и дорожные знаки.

Территория школы № 35 имени Воробьева готова к новому учебному году. Неподалеку от нее находится сквер у бывшего кинотеатра «Буратино», благоустройство которого осуществлялось в рамках «Народного бюджета». Специалисты прорабатывают вопрос его озеленения. Жители просили привести в порядок подпорную стену близлежащего дома - этим займутся курские художники.

Все работы должны завершить к 1 сентября.