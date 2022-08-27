Курские волейболистки начали международный турнир с победы над белорусской «Жемчужиной»

27 августа курские волейболистки проведут два матча. Фото со страницы ВК «ЮЗГУ-Атом» в VK.

Вчера, 26 августа, в Курске состоялось открытие международного турнира по волейболу.

- Наш регион впервые проводит такие соревнования и данным турниром открывает игровой сезон, - заявил во время торжественной церемонии открытия заместитель губернатора Курской области Виктор Карамышев. - Уверен, что все матчи получатся увлекательными как для сборных, так и для болельщиков.

Участниками турнира стали четыре команды: «ЮЗГУ-Атом» (Курская область), «Жемчужина Полесья» (Беларусь, Мозырь), «Воронеж» и «Брянск».

Первую игру «ЮЗГУ-Атом» провел с командой «Жемчужина Полесья». Победа оказалась за хозяевами паркета – 3:1. Во втором матче игрового дня «Брянск» одолел «Воронеж» в трех партиях.

Сегодня, 27 августа, курянки проведут два матча. В 9:30 они начнут игру против «Воронежа», в 18:00 – против «Брянска».