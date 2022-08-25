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Общество25 августа 2022 13:01

Куряне могут поучаствовать в фотоконкурсе

Работы принимают до 30 августа
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города

Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской центр «Спектр» приглашает курян поучаствовать в фотоконкурсе «Курск — глазами молодых семей».

Конкурсантам нужно:

— сделать фотографию своей семьи на фоне достопримечательностей города. Допускается обработка фотографий с использованием графических редакторов, при этом фото не должно иметь рамок, надписей;

— предоставить фотографии на электронном носителе в высоком разрешении, в распечатанном виде (формат А3) по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, д. 6.

— к фотографии должна быть приложена пояснительная записка с указанием фамилии семьи и названием работы;

Работы принимаются до 30 августа. Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города.

Телефон для справок: (4712) 52-09-39, эл. почта: spektr-kursk@inbox.ru