Куряне могут поучаствовать в фотоконкурсе

Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской центр «Спектр» приглашает курян поучаствовать в фотоконкурсе «Курск — глазами молодых семей».

Конкурсантам нужно:

— сделать фотографию своей семьи на фоне достопримечательностей города. Допускается обработка фотографий с использованием графических редакторов, при этом фото не должно иметь рамок, надписей;

— предоставить фотографии на электронном носителе в высоком разрешении, в распечатанном виде (формат А3) по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, д. 6.

— к фотографии должна быть приложена пояснительная записка с указанием фамилии семьи и названием работы;

Работы принимаются до 30 августа. Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города.

Телефон для справок: (4712) 52-09-39, эл. почта: spektr-kursk@inbox.ru