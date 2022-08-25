Напротив санатория «Гайдаровец» утонул 50-летний курянин

Курянам советуют купаться на официальных пляжах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске зарегистрирован еще один случай гибели человека на воде.

Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, очередная трагедия произошла на реке Сейм, здесь утонул 50-летний мужчина. Вместе с компанией он отдыхал в необорудованном для купания месте напротив санатория «Гайдаровец».

В управлении почеркнули также, что с начала купального сезона это уже седьмой случай гибели на водоемах в областном центре.

Управление по делам ГО и ЧС напоминает курянам о необходимости соблюдения правил безопасности. Выбирайте для отдыха только оборудованные пляжи. Не оставляйте без присмотра детей у воды. Воздержитесь от употребления спиртных напитков.