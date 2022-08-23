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Происшествия23 августа 2022 7:58

В Курской области пропал 25-летний молодой человек

Дмитрия Жерденко ищут уже четвертые сутки
Анна ГРЕБЕНКИНА
Ориентировка волонтеров.

Ориентировка волонтеров.

В Курской области пропал 25-летний молодой человек. Об этом вечером 22 августа сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт". Тремя днями ранее, 19 августа, Дмитрий Жерденко бесследно исчез. Его местонахождение неизвестно.

Приметы Дмитрия: рост около 180 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день пропажи был одет черную футболку, синие джинсовые шорты и обут в коричневые сандалии.

Если вы обладаете какой-либо информацией о Дмитрии Жерденко, позвоните волонтерам по номеру: 8-800-700-54-52, а также в экстренные службы по телефону:112.