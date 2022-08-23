За сутки у 271 жителя Курской области обнаружили коронавирус

У 271 жителя Курской области обнаружили коронавирус за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб утром 23 августа. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 123 572 подтвержденных случая заболевания ковидом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 250 человек, на ИВЛ – девять (шесть – инвазивная, три – неинвазивная).

По актуальным данным оперштаба, на сегодняшний день скончались 2 501 курянин. За истекшие сутки новых подтвержденных случаев смерти от коронавируса медики не зафиксировали.