Курянин лишился 37 тысяч рублей, покупая ошейник для собаки

Объявление о продаже дорогостоящего ошейника мужчина нашел в интернете Фото: Архив "КП"

43-летний охотник из Курска захотел купить дорогостоящий ошейник с навигатором для своей собаки. Нужную модель он нашел в интернете и связался с продавцом. Ошейник стоил 42 тысячи рублей, и курянин решил попросить скидку.

Как рассказывают в региональном УМВД, после беседы по видеосвязи и демонстрации gps ошейника лжепродавец снизил его стоимость. Охотник должен был полностью оплатить товар, после чего ожидать доставку. Он перевел 37 тысяч рублей на указанный счет и отправил чек об оплате через мессенджер. В ответ мошенник прислал трек-номер почтового отправления. Введя указанные цифры в поисковой строке, курянин не смог отследить посылку и обратился в службу поддержки. Там он узнал, что почтового отправления с данным треком не существует. Мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следствие по уголовному делу продолжается.