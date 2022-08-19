Новорожденной курянке провели сложную операцию на сердце

Всего малышке понадобится три операции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В медицинском центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева провели операцию на сердце новорожденной. У девочки был диагностирован тяжелейший порок сердца, потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Всего маленькой пациентке нужно сделать три операции, между ними ребенок будет находиться на лечении в областной детской клинической больнице, сообщили в администрации региона.

После рождения малышки сотрудники Курского областного перинатального центра доставили ее в НМИЦ им. А.Н. Бакулева - крупнейшее в мире медучреждение по лечению врожденных пороков сердца у детей. Помощь столичных специалистов стала возможной благодаря сотрудничеству областного перинатального центра с ведущими федеральными клиниками.

В среднем один-два раза в месяц курские медики сопровождают своих новорожденных пациентов в столичные медицинские центры. С помощью современных технологий консультации со специалистами можно проводить дистанционно.

Бригада реаниматологов детского отделения перинатального центра уже забрала малышку из Москвы.