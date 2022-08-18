Под Курском сгорел автомобиль

Причина пожара устанавливается Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 августа в 14:53. В деревне Анахина Октябрьского района горел автомобиль.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Загорание тушили 12 человек и четыре единицы техники.

В региональном МЧС сообщают, что в результате пожара огнем по всей площади поврежден автомобиль «Volkswagen Sharan». Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».