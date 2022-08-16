В Курской области завели дела по статье "Террористический акт"

Диверсанты подорвали шесть опор Фото: Светлана ВОЛКОВА

УФСБ сообщает, что украинские диверсанты в течение трех дней - 4, 9 и 12 августа - подорвали шесть опор ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые идет снабжение электроэнергией объектов промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

- Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данным фактам возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ, - сообщает УФСБ.

В настоящий момент по этим фактам завели уголовное дело о теракте. Преступников и их возможных сообщников разыскивают. Совместно с Росгвардией усилена охрана объектов атомной энергетики региона, значится в сообщении.