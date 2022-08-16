В Курске пройдет киноквартирник

В фильме много музыки Фото: Предоставлено организаторами

17 августа на летней площадке Курского кинофонда пройдет киноквартирник.

- В этот раз предлагаем познакомиться с легкой и спокойной мелодрамой «Путешествие будет приятным» (1982) – атмосферной картиной про летние приключения на авто, - рассказали организаторы.

Юная Люда, служащая одного из крупных учреждений, оказала деловую услугу сотруднику подшефного предприятия. И теперь Геннадий в знак благодарности приглашает девушку в путешествие на машине-амфибии, которую сам сконструировал. Люда принимает его предложение, хотя многое в нем ее пока раздражает...

В фильме много музыки, в том числе модных композиций и набирающего в то время силу рока. Съемки фильма проходили на берегу Черного моря в Геленджике и его окрестностях. Режиссером фильма стал Альберт Мкртчян, знакомый в то время зрителям по картине «Земля Санникова». На главную роль привлекательной девушки Людмилы пригласили тогда еще малоизвестную Светлану Аманову, которая стала популярной в том же году после роли Тани Пеговой в фильме «Спортлото-82». Ее напарника по путешествию сыграл популярный Борис Галкин.

Перед показом со стихотворениями и песнями собственного сочинения выступит Сергей Грешилов.

17 августа в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20 (в будние дни).