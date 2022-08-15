Курские археологи нашли гончарную посуду и нож XVIII-XIX веков

Все обнаруженные находки будут переданы в Курский музей археологии Фото: Архив "КП"

В Курске на объекте археологического наследия «Курск Нижний посад» археологи провели раскопки. Так, на участке, расположенном по адресу улица Гайдара, 26, они нашли древнерусские объекты X-XII веков, а также постройки XVIII-XIX веков.

В областной администрации сообщают, среди найденных предметов были: лепная керамика, фрагменты стеклянных браслетов, пряслица. В слое XVIII-XIX веков. обнаружили печные изразцы, гончарную посуду, конские удила, нож, кресальный кремень.

Все обнаруженные находки после завершения исследований будут переданы в Курский музей археологии.

Сегодня, 15 августа, в России отмечают День археолога. В честь этого праздника заместитель губернатора Алексей Дедов и председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял приехали на место, где ведутся раскопки.

- Ваши находки помогают воссоздать и сохранить уникальную историю нашего древнего Курского края, – сказала Ирина Мусьял.