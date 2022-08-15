В Курской области автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста

Велосипедист ехал по пешеходному переходу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным регионального УГИБДД, 12 августа примерно в 19:30 на улице Ленина в Железногорске водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», сбил велосипедиста 2011 года рождения. Подросток пересекал регулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП пассажир велосипеда получил различные травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 12 по 14 августа в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Щиграх примерно в 12:18. По предварительным данным, на улице Маяковского женщина-водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2121», сбила пьяного пешехода 1972 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами. Водитель с места ДТП скрылась, но позже была установлена.