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Общество15 августа 2022 7:03

15 августа в Курске ремонтируют дороги на семи улицах

Возможны затруднения в движении транспорта
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На улицах Курска продолжается ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 15 августа, дорожные работы запланированы на семи улицах.

Так, на улицах Садовая, Кирова, Золотая и Овечкина будут ремонтировать тротуар. На Почтовой и Мичурина заменят бортовой камень. На улицах Золотая и Кольцевая запланировано устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.