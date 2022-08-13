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Общество13 августа 2022 14:57

В Курской области на 74% снизилась детская преступность

С учета снята 31 семья
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске прошел рейд комиссии по делам несовершеннолетних

В Курске прошел рейд комиссии по делам несовершеннолетних

Фото: Архив "КП"

В Сеймском округе Курска прошел рейд комиссии по делам несовершеннолетних. Его цель – выявить семьи, в которых школьники до сих пор не готовы к началу учебного года, и оказать им необходимую помощь. Кроме того, комиссия проверила условия проживания детей и как они проводят летние каникулы.

В городской администрации сообщают, что в регионе детская преступность снизилась на 74%, уменьшилось и число подростков-участников и лиц, совершивших данные преступления, — на 55%, с учета снята 31 семья.

Сегодня в Курске на учете профилактики стоят 158 семей, которые находятся в социально опасном положении, на контроле — 177 подростков.