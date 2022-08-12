Курян приглашают принять участие в "Диктанте Победы"

Будет доступно более 130 площадок, где можно написать Диктант Фото: Архив "КП"

Международная акция «Диктант Победы» в Курске пройдет 3 сентября при поддержке движения «Волонтеры Победы», Росгвардии, Минобороны, управлений МВД и МЧС России.

Курянам будет доступно более 130 площадок, где можно написать Диктант Победы, их организуют во всех муниципальных образованиях области.

Так, в областной администрации сообщают, площадки будут открыты в Центробанке, выставочном центре «Курск - Город воинской славы», Курской духовной семинарии, креативном пространстве «Веранда». Также планируются локации на открытом воздухе - на Боевой Даче и в парке имени Дзержинского.

Зарегистрироваться для участия в акции можно уже сейчас на сайте. Для заполнения формы нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции. Доступна и форма заявки для волонтеров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день Диктанта Победы.

Добавим, в прошлом году в рамках акции в стране было организовано более 16,5 тысячи площадок, в этом – заявлено уже более 17,5 тысячи.