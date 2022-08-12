Под Курском нашли склад боеприпасов

Обнаружены были 25 артснарядов и одна мина Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что не далеко от деревни Чернянка Черемисиновского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» 11 августа.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном МЧС, найдены были 25 артснарядов, калибром 76 миллиметров, и одна минометная мина – 88 миллиметров. Боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.