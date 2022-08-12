В 2022 году каждый пятый звонок в службу «112» по Курской области был ложным

За ложные вызовы грозит наказание Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном МЧС сообщают, с начала года в службу вызова экстренных оперативных служб «112» поступило более 650 тысяч звонков. Однако свыше 153 из них были ложными – это почти каждый пятый звонок.

Диспетчеры Центрального пункта пожарной связи Главного управления ежедневно регистрируют до десяти таких сообщений.

- Чаще всего это ложные сработки сигнализации на различных объектах, ошибочные сообщения от жителей о пожарах, которые не подтверждаются. Нередки случаи, когда облако пыли от ремонта или водяной пар принимаются за дым. На практике диспетчеров даже регистрировались сообщения, когда ребенок сообщал о пожаре, чтобы просто посмотреть на мчащиеся с мигалками автоцистерны, - рассказывают в МЧС.

Напомним, тому, кто совершил ложный вызов, грозит административный штраф от одной тысячи до полутора тысячи рублей. Ложное сообщение о теракте подразумевает уголовную ответственность. В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное — до 14 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера.